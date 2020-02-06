В Мценске придумали, как побороть «бюджетную бедность»

Мценские чиновники будут повышать доходность бюджета по плану.

Глава Мценска Андрей Беляев утвердил план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города на 2020 год. Документ принят «в целях обеспечения сбалансированности бюджета». Задачи поставлены перед каждым структурным подразделением местной администрации. Помимо традиционных обещаний чиновников не тратить на себя больше положенного, план включает и целый ряд весьма любопытных мероприятий.

Например, им предусмотрена организация некой работы с иногородними юридическими лицами, действующими на территории Мценска, «с целью привлечения данных организаций к уплате налога на доходы физических лиц в бюджет города». Также планом предусмотрено повышение арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда «на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен», оценка эффективности налоговых льгот «с целью определения целесообразности их дальнейшего применения», мониторинг на «предмет выявления незарегистрированных объектов недвижимости» — на строительство которых выдано разрешение, а также ранее построенных.

Кроме того, власти собираются активно использовать все меры для борьбы с должниками, например, по аренде муниципального имущества. Причем основным инструментом такой борьбы станет подача исков в суд. Также в Мценске обещают продолжить борьбу с «серыми» зарплатами. Еще одним пунктом плана стал поиск так называемого бесхозяйного имущества «с целью регистрации права собственности и последующей передачей его в аренду или продажей».

ИА «Орелград»