Сегодня еще четыре школы в Орле полностью закрыли на карантин

7.2.2020 | 13:55 Новости, Образование

По информации отдела общего образования горадминистрации, с 7 по 13 февраля занятия будут приостановлены во всех классах школ №№3, 17, 24 и 26.

До 10 февраля включительно на карантине полностью остаются школы №№12 и 13, до 11 февраля включительно будет закрыта школа №37.

с 7 февраля уйдут на карантин и 49 классов в школах №№5, 7, 11, 16, 20, 22, 27, 28, 30, 33, 35, 51, гимназии №19, лицее №40. Здесь заболели более 20 процентов от общего числа учеников.

Также по-прежнему на карантине остаются 54 класса в разных школах.

Итого с сегодняшнего дня занятия приостановят в 103 отдельных классах общеобразовательных учреждений Орла.

ИА «Орелград»

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