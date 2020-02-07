В Орловской области пошли в рост вирусы и пневмония

Специалисты зафиксировали увеличение количества заболевших орловцев.

Оперативную статистику обнародовало управление Роспотребнадзора по Орловской области. Он проинформировало жителей, что на территории региона зафиксирован рост уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями. Кроме того, в области регистрируются случаи гриппа A(H1N1)2009 и гриппа В.

«На 5 календарной неделе в Орловской области зарегистрировано 5440 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — Дети в возрасте до 14 лет составили 65,3 процента от общего числа заболевших ОРВИ».

Уровень госпитализации пока остается на низком уровне. На сегодняшний день в стационар были уложены 2,4 процента граждан, обратившихся к медикам за помощью. Однако специалисты отмечают, что в среднем недельный эпидемический порог заболеваемости превышен на 29,5 процента.

В основном, данная тенденция наблюдается среди детей. Так, эпидемический порог превышен на 36,9 процента в возрастной группе от 7 до 14 лет, на 29,4 процента – в возрастной группе от 3 до 6 лет.

«При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа A(H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, PC-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

ИА «Орелград»