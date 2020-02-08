В Орле всплыла незаконная сделка двух МУПов 7-летней давности

Орловский арбитраж рассмотрел странный спор двух муниципальных предприятий.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» к муниципальному унитарному предприятию «Зеленстрой». Третьим лицом в процессе выступила администрация города Орла. Согласно материалам дела, «Коммунальник» просил взыскать с ответчика 15,6 миллиона рублей задолженности по арендной плате. «Зеленстрой» иск не признал и оказался прав.

Было установлено, что в марте 2013 года указанные МУПы заключили договор аренды недвижимого имущества, в соответствии с которым «Коммунальник» предоставил «Зеленстрою» административно-бытовой корпус площадью 305,9 кв.м. на улице Панчука. Арендная плата была установлена в размере 305,9 тысячи рублей в месяц.

Срок действия договора составлял 11 месяцев с последующим пролонгированием еще на 11 месяцев. Истец заявил, что ответчик после истечения срока действия договора корпус не возвратил, а продолжал им пользоваться и пользовался с 2015 по 2019 годы. При этом арендную плату не вносил.

Однако в ходе разбирательства всплыли любопытные факты. Так, управление муниципального имущества и землепользования в своем отзыве сообщило, что договор аренды от 2013 года и дополнительные соглашения к нему были заключены без согласия собственника имущества, то есть муниципалитета. Это означает, что были нарушены нормы Гражданского кодекса РФ. Согласно ему предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, а также сдавать его в аренду без согласия настоящего владельца.

Суд это учел и пришел к выводу, что договор аренды, заключенный между МУП совхоз «Коммунальник» и МУП «Зеленстрой» в отношении административно-бытового корпуса, является недействительным, то есть ничтожным. Соответственно, он не мог «породить какие-либо правовые последствия для истца и ответчика с момента его заключения». Это означает, что совхоз «Коммунальник» не вправе требовать от ответчика внесения арендной платы в заявленный в иске период.

Напомним, совхоз «Коммунальник» находится в процедуре банкротства. Суд также опросил свидетелей – бывших работников совхоза, которые после его банкротства перешли в «Зеленстрой». Они пояснили, что в «заявленный в иске период времени ответчик не занимал спорное нежилое помещение».

С учетом неожиданно всплывших фактов арбитраж полностью отказал в удовлетворении исковых требований. Более того, с совхоза в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 101 тысяча рублей. Решение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»