Эксперты оценили доступность бензина в Орле

Орел занял лишь 71-место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения.

Агентство РИА Новости обнародовало рейтинг, составленный собственными аналитиками. Они подсчитали, сколько бензина на региональную среднемесячную зарплату можно было купить в начале 2020 года. Лидерами стали Крайний Север, Москва и Санкт-Петербург, аутсайдером — республики Северного Кавказа. Отметим, что аналитики использовали официальные данные Росстата.

Орловская область в рейтинге заняла лишь 71-е место. Судя по исследованию, в нашем регионе на среднемесячную зарплату можно приобрести ровно 600 литров автомобильного бензина марки АИ-92. Для сравнения, наибольшее количество бензина (2091 литр) позволяет купить зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе, а наименьше (525 литров) — в Карачаево-Черкессии.

Аналитики использовали средний ценовой показатель на топливо АИ-92, известный на январь 2020 года. Согласно их данным, в Орловской области в середине января средняя цена бензина этой марки составляла 42,32 рубля за один литр. Кстати, многие регионы ЦФО оказались соседями Орловской области в рейтинге. Например, Брянск занял 68-е место.

Составители рейтинга также показали годовую динамику цен. В среднем по России цена бензина АИ-92 в России за прошедший год выросла на 1,3 процента. В Орловской области за год стоимость бензина выросла на 2,6 процента, то есть темпы роста цен на топливо в нашем регионе ровно вдвое превысили среднероссийский показатель. Хуже, чем в Орле, обстоят дела в Бурятии, где стоимость бензина за год выросла на 4,8 процента.

ИА «Орелград»