Орловцы оставили в магазинах 160 миллиардов рублей

По данным Орёлстата, в прошлом году орловцы покупали больше продуктов и чаще ходили в кафе и рестораны.

Как рассказали в ведомстве, жители области в 2019 году потратили в магазинах почти 140 млрд рублей, что на 0,6% больше по сравнению с уровнем 2018 года. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на сумму 63,5 млрд рублей (45,8% от общего объема оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 75,1 млрд рублей (54,2%). По сравнению с 2018 годом продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 0,4%, второй – на 0,7%.

В заведениях общественного питания орловцы оставили 4,3 млрд рублей, что на 0,9% больше, чем в 2018 году.

ИА «Орелград»