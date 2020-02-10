Орловцы оставили в магазинах 160 миллиардов рублей

10.2.2020 | 12:42 Новости, Общество

По данным Орёлстата, в прошлом  году орловцы покупали больше продуктов  и чаще ходили в кафе и рестораны.

Как рассказали в ведомстве, жители области в 2019 году потратили  в магазинах почти 140 млрд рублей, что на 0,6% больше по сравнению с уровнем 2018 года. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на сумму 63,5 млрд  рублей (45,8% от общего объема оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 75,1 млрд рублей (54,2%). По сравнению с 2018 годом продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 0,4%, второй – на 0,7%.

В заведениях общественного питания орловцы оставили 4,3 млрд рублей, что на 0,9% больше, чем в 2018 году.

ИА «Орелград»

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