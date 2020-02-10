Старинная усадьба под Орлом нужна только вандалам?

В Сети появились фотографии усадьбы Новосильцевых, что находится во Мценском районе, в 30 км от Орла.



Этот памятник истории и культуры относят к так называемым «семи чудесам Орловщины». Но состояние, в котором он сегодня пребывает, вызывает жалость и недоумение.

— «А был ли мальчик…». Похоже, Орловская область потеряла усадьбу Новосильцевых… На вопрос: «А куда подевалась скульптура мальчика?», местные жители ответили, что где-то валяется в кустах, в снегу…, но оптимистически уверили и обнадежили, что, мол, «самое интересное, что богатые хозяева усадьбы не успели увезти все своё добро и закопали где-то в парке…». Видимо поэтому объект все более и более подвергается набегам вандалов…, — написала в своем Facebook Лариса Семенова. И прикрепила свежие фото усадьбы, которые красноречивее всяких слов.

А тем временем на официальном туристическом портале Орловской области висит оптимистичное сообщение (без даты, правда) о том, что «французские потомки Новосильцевых ведут переговоры с руководством области о восстановлении усадьбы. За свой счёт, разумеется».

ИА «Орелград»