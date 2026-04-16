Орловцев накормят после субботника

16.4.2026 | 16:13

Желающие смогут подкрепиться полевой кашей.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Её можно будет попробовать у спасательной станции с 12 часов. Также здесь можно будет выпить чая.

Напомним, субботник состоится 18 апреля. Он пройдёт по всей области. Ожидается, что орловцы будут коллективно убирать места своего проживания или деятельности (дворы, территории гаражных кооперативов, предприятий и организаций).

Также все желающие могут присоединиться к экологическим отрядом, которые займутся уборкой на общественных территориях. Мэр Юрий Парахин опубликовал адреса для сбора в своих соцсетях. Начало работ планируется на 9 часов.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

