Орловцев накормят после субботника

Желающие смогут подкрепиться полевой кашей.

Её можно будет попробовать у спасательной станции с 12 часов. Также здесь можно будет выпить чая.

Напомним, субботник состоится 18 апреля. Он пройдёт по всей области. Ожидается, что орловцы будут коллективно убирать места своего проживания или деятельности (дворы, территории гаражных кооперативов, предприятий и организаций).

Также все желающие могут присоединиться к экологическим отрядом, которые займутся уборкой на общественных территориях. Мэр Юрий Парахин опубликовал адреса для сбора в своих соцсетях. Начало работ планируется на 9 часов.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»