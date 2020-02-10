У госпитализированных в Орле с подозрением на коронавирус диагноз не подтвержден

Медики утверждают, что у ребёнка банальный фарингит, а студент — простужен.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что ребенок, прибывший 22 января из провинции Хайнань Китайской Народной Республики, где находился с родителями, был госпитализирован в бокс БУЗ ОО «НКМЦ им.З.И.Круглой» с признаками острого фарингита. Студента из Китая госпитализировали в больницу им.Семашко. по данным ведомства, у него – ОРЗ.

«По предварительным результатам лабораторных исследований у пациентов возбудителей новой коронавирусной инфекции не обнаружено, — сообщили в Роспотребнадзоре. — До окончания полного объёма лабораторного обследования пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области и департамента здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»