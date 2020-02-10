В Орловской области за выходные сгорели три дома

10.2.2020 | 12:01 Новости, Происшествия

Никто не пострадал

На выходных в Орловской области сгорели три дачных дома, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Так, 8 февраля в 11:45 огонь охватил дом в товариществе «Рябинушка» в Орле. Строение выгорело на площади 24 кв. м, кровля сгорела и обрушилась. В 23:41 сигнал о помощи поступил из деревни Ржаное Залегощенского района — там огонь уничтожил 70-квадратный дом. В отличие от первого пожара, предполагаемая причина установлена — нарушение правил пожарной безопасности.

9 февраля в 05.54 дача загорелась в поселке Новотроицкий Кромского района. В результате пожара дом выгорел на площади 60 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась.

Ни в одном из пожаров не пострадали люди, отметили в МЧС.

ИА «Орелград»

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