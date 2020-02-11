Сотрудница полиции совершила подлог и избежала тюрьмы

Она сфальсифицировала доказательства по уголовному делу, но суд решил не отправлять ее за решетку

Суд приговорил сотрудницу УМВД по Орлу к двум годам условно за служебный подлог и фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом сообщил Следственный комитет. Впрочем, сейчас женщина уже уволена из органов внутренних дел.

Суд установил, что следовательница, которая работала по Советскому району, во втором полугодии 2016 года внесла ложные данные в документы по уголовному делу о грабеже, которое находилось в ее производстве. Цель была проста — улучшить показатели в работе.

Помимо условного срока, экс-полицейская заплатит 120 000 рублей штрафа. Теперь она не имеет права работать в правоохранительных органах.

ИА «Орелград»