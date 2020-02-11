В Орле растут цены на продукты и услуги

11.2.2020 | 14:07 Новости, Экономика

По данным Орелстата, с начала года подорожание в среднем составило 0,2%

Так, продукты питания подорожали на 0,1%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце января составила 3799,86 рубля в расчёте на месяц. По сравнению с концом декабря 2019 года его стоимость повысилась на 1,2%.

Цены на непродовольственные товары повысились на 0,3%.

Цены (тарифы) на услуги в среднем не изменились. Однако среди наблюдаемых видов услуг поднялись цены на медицинские услуги, ремонт холодильников, оформление доверенности в нотариальной конторе. Рост на эти виды услуг составил 5-10%.

ИА «Орелград»

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