Стало известно, на какую сумму можно прокормиться в Орле

Стоимость условного набора продуктов питания не дотянула и до 4 тысяч рублей.

Орелстат обнародовал оперативные данные о ситуации на потребительском рынке Орловской области в январе 2020 года.

Сообщается, что по сравнению с декабрем 2019 года цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,2 процента. При этом продовольственные товары подорожали на 0,1 процента.

Впрочем, судя по данным официальной статистики, для жителей региона повышение цен не представляет большой угрозы, так как стоимость месячного набора продуктов составляет всего лишь около трети минимального размера оплаты труда. Иными словами, теоретически, даже самый низкооплачиваемый работник региона может позволить себе не только питание, но и, допустим, развлечения.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце января текущего года составила 3799,86 рубля в расчете на месяц, — следует из сообщения Орелстата. — По сравнению с концом декабря 2019 года она повысилась на 1,2 процента».

При этом статистики зафиксировали резкий сезонный взлет цен на ряд продовольственных товаров. Например, свежая белокочанная капуста, свекла, виноград и свежие огурцы подорожали на 14,9-24,7 процента, лук репчатый, лимоны, морковь и яблоки — на 8,3-10,4 процента. Кроме того, на 2,4-3,4 процента поднялись в цене шоколад, гречневая крупа, сливочное мороженое, зефир, пастила. На такую же сумму вырос средний чек за обед и ужин в ресторане.

«Одновременно с этим дешевле стали пиво отечественное, чеснок, колбаса вареная и сосиски, соки фруктовые, майонез, яйца куриные и апельсины — на 3,5-15,4 процента», — резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»