В Орле «Бармалея» объявили вне закона

Инспекторы Россельхознадзора сняли с реализации подозрительные семена.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сотрудники этого ведомства провели в одной из торговых точек Орла так называемые контрольно-надзорные мероприятия. Поводом для их проведения стало некое обращение, поступившее в ведомство.

Торговая точка принадлежит местному ИП и специализируется на торговле семенами. Именно в этой сфере и были выявлены нарушения. Сообщается, что в торговой точке была «допущена реализация 15 партий семян овощных культур в количестве 327 пакетов». Но эти сорта не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.

«Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что он генетически не модифицирован и приспособлен к нашим климатическим условиям, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Если сорт не включен в Госреестр, то на данные семена отсутствуют документы на сортовые и посевные качества. При покупке таких семян можно не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него».

В ходе проверки все 327 пакетиков семян были сняты с реализации. Так, инспекторы забраковали следующие сорта: томаты «Гусиное яйцо», «Космонавт Волкова» и «Сердце Буйвола», огурцы «Китайский холодостойкий» и «Кнопа», перец сладкий «Гордость России» и «Маршал Жуков», капусту белокочанную «Доброводская», баклажаны «Грибное чудо», морковь «Нандрин» и «Неля», редис «Белый медведь», дыню «Ананасовая», арбуз «Скороспелый сахарный» и перец острый «Бармалей».

«В отношении ИП составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении административного штрафа», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»