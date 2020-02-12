Вдовину предложили «залудить» в «театральном» баре

Депутат ответил, что не пьет, но от встречи не отказался.

Инициатива вице-спикера Орловского облсовета Михаила Вдовина закрыть бар при театре вызвала широчайший отклик. Напомним, о задумке вынести вопрос на заседание комитета заксобрания он на днях сообщил в соцсетях.

В частности, политик заявил, что прочитав интервью с главным режиссером театра Сергеем Пузыревым, он узнал, что посетители бара «явно не являются театралами».

«Будем разбираться, кто, когда и на каких условиях сдал помещение в аренду и, почему в настоящее время оно сдаётся в субаренду, прописано ли это в документах и, наконец, главное – на пользу ли такое соседство театру, репертуар которого ориентирован в основном на подрастающее поколение», — написал политик.

В комментариях к данному посту Вдовина люди интересовались, почему из всех названных в интервью Пузырева проблем Вдовин обратил внимание только на бар. А не на, скажем, удручающее состояние собственно театра после «юбилейного» ремонта. А также упрекнули депутата в том, что он суди о заведении, не побывав в нем, не зная, «какие культурные события там происходят». Кто-то из пользователей Сети предложил Вдовину «залудить» в баре. В ответ народный избранник, отметив, что не пьёт, предложил встретиться на месте и обсудить проблему.

Встреча состоялась вчера вечером. «Только что побывал в кафе театра. Пообщался с посетителями, попили чай. Хорошая атмосфера. Учредители молодцы», — отчитался по ее итогам Вдовин.

ИА «Орелград»