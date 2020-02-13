На улице Васильевской в Орле подсветят девять зебр

Она признана одной из самых опасных для пешеходов в городе.



Сегодня глава администрации Орла Александр Муромский проверил, как идут работы по установке здесь новых знаков и опор освещения. 22 января на заседании областной комиссии по БДД представители УГИБДД по Орловской области назвали улицу Васильевскую в числе объектов, где в 2019 году резко возросло количество аварий с участием пешеходов. Главной причиной этого посчитали недостаточный уровень освещённости «зебр».

Чтобы предотвратить опасную тенденцию, на Васильевской установили знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, и камеры видеонаблюдения. В ближайшее время здесь усилят освещение над нерегулируемыми пешеходными переходами, заявили в мэрии.

— Контроль за соблюдением скоростного режима регулярно осуществляют наряды ГИБДД, а ООО «ДорИнвест» трудится над установкой дополнительных опор освещения. Предстоит установить Г-образные опоры с дополнительными фонарями над девятью «зебрами» на участке от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Полностью завершить работу планируют в течение месяца.

ИА «Орелград»