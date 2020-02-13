Орловцев вновь приглашают на «космический бадминтон»

13.2.2020 | 9:46 Новости, Спорт

Поиграть с нашим земляком, летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным сможет дюжина счастливчиков.

Александр Мисуркин. Фото Роскосмоса

В Орле пройдет открытая тренировка по бадминтону, сообщает издание «Орелспорт».

— Поиграть с летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным может любой житель Орловской области. Однако, записаться на игру необходимо заранее из-за ограничения свободных мест – их всего двенадцать, — пишет издание. — Все остальные сыграют с тренером Вероникой Сорокиной.

Проходить игра будет 16 февраля с 16 до 19 часов в легкоатлетическом манеже (Орел, ул. Матросова, 5).

ИА «Орелград»

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