Орловцев вновь приглашают на «космический бадминтон»

Поиграть с нашим земляком, летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным сможет дюжина счастливчиков.

В Орле пройдет открытая тренировка по бадминтону, сообщает издание «Орелспорт».

— Поиграть с летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным может любой житель Орловской области. Однако, записаться на игру необходимо заранее из-за ограничения свободных мест – их всего двенадцать, — пишет издание. — Все остальные сыграют с тренером Вероникой Сорокиной.

Проходить игра будет 16 февраля с 16 до 19 часов в легкоатлетическом манеже (Орел, ул. Матросова, 5).

ИА «Орелград»