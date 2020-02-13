Орловцев вновь приглашают на «космический бадминтон»

Поиграть с нашим земляком, летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным сможет дюжина счастливчиков.
В Орле пройдет открытая тренировка по бадминтону, сообщает издание «Орелспорт».
— Поиграть с летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным может любой житель Орловской области. Однако, записаться на игру необходимо заранее из-за ограничения свободных мест – их всего двенадцать, — пишет издание. — Все остальные сыграют с тренером Вероникой Сорокиной.
Проходить игра будет 16 февраля с 16 до 19 часов в легкоатлетическом манеже (Орел, ул. Матросова, 5).
ИА «Орелград»