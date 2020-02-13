Полиция пришла в «театральный» бар после визита Вдовина

Силовики ищут футбольных фанатов.

Сотрудники полиции пришли с обысками в бар Kingsman Pub, расположенный в здании театра «Свободное пространство». Об этом сообщает ИА «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

По данным «ОН», обыски проводятся в связи с инцидентом, произошедшим на днях на Братском кладбище жертв фашизма. На входе на кладбище появился трафаретный рисунок с эмблемой одного из орловских околофутбольных объединений. Чуть ранее в Орле в квартирах некоторых футбольных болельщиков также проводились обыски.

Проводятся ли оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела или же в рамках доследственной проверки, пока неизвестно.

Kingsman Pub был открыт в Орле несколько лет назад и стал местом сосредоточения местных футбольных болельщиков. В пабе транслируют футбольные матчи, устраивают вечеринки, театральные постановки. На днях заведение посетил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Он хотел пообщаться с владельцами и посетителями, чтобы понять, мешает бар театру или нет. Ранее на «неудобное соседство» посетовал режиссер театра «Свободное пространство» Сергей Пузырев.

ИА «Орелград»