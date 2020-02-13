ТТП прокомментировало появление новой маршрутки в Орле

На предприятии подтвердили, что это – «смерть» для троллейбусов.

Замдиректора Трамвайно-троллейбусного предприятия по эксплуатации Анна Орехова подтвердила «Орелтаймс», что ситуация с появлением нового маршрута очень сложная. И, по сути, является приговором для орловских троллейбусов.

– Шестой троллейбус – практически единственный маршрут МУП ТТП, который не дублируется с частными перевозчиками. Именно он приносит нашему предприятию прибыль. И появлением частного маршрута №30 у нас очень обеспокоены. Кончено, этот дублирующий маршрут повлияет на наш пассажиропоток. По этому вопросу мы ведём переговоры с администрацией Орла, – отметила Орехова.

Также она добавила, что если бы не бедственное положение ТТП, то можно было бы думать о продлении маршрута троллейбуса №6. Однако на предприятии не теряют надежды и надеются, что ситуация с муниципальным транспортом в городе стабилизируется.

Напомним, ранее в сети активно обсуждалось появление новой маршрутки до микрорайона «Зареченский». Ее путь следования по Орлу почти полностью пересекается с маршрутом троллейбуса №6.

ИА «Орелград»