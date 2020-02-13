В колонии с «воровским пиром» таинственно умер заключенный

Возможно, погибший страдал расстройствами психики.

В Ливенской колонии №2 строго режима одного из заключенным обнаружили мертвым. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Уточняется, что мужчина без признаков жизни был обнаружен еще 8 февраля.

«Смерть наступила в результате остановки дыхания», — цитирует «УЕ» пресс-службу управления ФСИН России по Орловской области.

Также сообщается, что «все необходимые проведенные реанимационные мероприятия результата не дали». Врач «скорой помощи» констатировал смерть. При предварительном осмотре тела следов насилия обнаружено не было. Возможно, погибший заключенный страдал расстройствами психики.

«На место происшествия выезжала оперативная группа УФСИН и оперативно-следственная группа Ливенского МСО СУ СК России по Орловской области», — добавляет издание.

Напомним, исправительная колония №2 строго режима в прошлом году прославилась на всю страну роликом, появившимся в интернете. Неизвестный автор запечатлел «воровской пир» на территории режимного учреждения.

Летом прошлого года Ливенская ИК-2 вновь попала в федеральные ленты – тогда из колонии сбежал заключенный, который чуть позже был пойман и осужден за побег.

ИА «Орелград»