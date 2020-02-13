В Мценске после взрыва проверили иностранцев

13.2.2020 | 21:34 Новости, Происшествия

Мигранты оказались официально зарегистрированными.

Как сообщает администрация Мценска, вопрос был обсужден на заседании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Его провел глава города Андрей Беляев. Главной темой для обсуждения стал взрыв, прогремевший в райцентре 31 января. Напомним, ЧП произошло утром на территории ООО «Завод профессионального оборудования». В результате взрыва газовоздушной смеси погибли 5 человек. Трое из них — граждане РФ, двое – Турции. Еще три гражданина Турции получили травмы.

В связи с этим на заседании совета был заслушан доклад полиции о миграционной ситуации на территории города. Его озвучила начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Мценский» Елена Невмержицкая. По ее словам, в городе по месту жительства зарегистрировано 259 иностранцев.

«По месту пребывания на миграционный учет поставлены 343 гражданина (263 – по работе, 59 – по частной цели, 11- по учебе, 3 — для получения убежища, 7 – по коммерческой цели), — сообщили в администрации райцентра. — Большая часть граждан Средней Азии регистрируются по месту пребывания на территории города для осуществления трудовой деятельности по патентам. Иностранные работники трудятся на АО «Орелпродукт», ООО «Производственный холдинг «Меркурий», АО «Металлургическая компания «Сталькрон», ООО «Сейвла». ООО «МРК» и ООО «НПО Аурус» привлекают граждан из визовых стран для техобслуживания устанавливаемого оборудования».

Выступивший на заседании замглавы полиции МО МВД России «Мценский» Дмитрий Копылов рассказал, что в 2019 году за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности в городе было привлечено 39 человек и одно предприятие. Было подчеркнуто, что на «Заводе профессионального оборудования» таких случаев не зафиксировано.

«Подводя итог заседания, Андрей Беляев принял к сведению информацию докладчиков и рекомендовал сотрудникам полиции держать на постоянном контроле вопросы по выявлению и предупреждению нелегального проживания иностранных граждан на территории города», — добавили в администрации Мценска.

ИА «Орелград»

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