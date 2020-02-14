Под Орлом детей начали возить в Коровье Болото

Прокуратура добилась организации школьного маршрута

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, чиновники Кромского района исполнили решение суда и организовали подвоз учащихся в среднюю школу. Иск был подан прокурором района, а ответчиками стали администрации самого Кромского района и Апальковского сельского поселения. нарушения законодательства об образовании были выявлены в ходе проверки.

Так, прокурорские работники установили, что двое малышей, обучающихся в начальных классах, были вынуждены преодолевать немалое расстояние до школы пешком. Они проживают в деревне Самохвалово, а учатся в Коровье-Болотовской средней общеобразовательной школе. Расстояние между Самохвалово и селом Коровье Болото составляет 2,7 км.

«Однако, согласно требованиям законодательства, в сельской местности пешеходная доступность общеобразовательных организаций для обучающихся начального общего образования должна составлять не более 2 км, — пояснили в прокуратуре региона. — Несмотря на это, на момент проведения проверки подвоз детей из Самохвалово до образовательного учреждения не был организован».

Решать проблему пришлось по суду, поскольку добровольно чиновники устранять нарушения закона не стали. Иск был удовлетворен. Только после вступления судебного решения в силу чиновники обеспечили юных школьников автобусом.

ИА «Орелград»