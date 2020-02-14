Под Орлом сгорел дом

14.2.2020 | 12:44 Новости, Происшествия

А в самом областном центре тушили «хрущёвку».

Вчера, 13 февраля около десяти утра спасателям поступило  сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Андрианова.  «В результате пожара в подъезде выгорела изоляция электрических проводов в электрощитовых с первого по пятый этаж. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Ещё одно ЧП произошло накануне рано утром в деревне Леженки Орловского района: в результате пожара изнутри полностью выгорел дом на площади 110 квадратных метров. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.

ИА «Орелград»

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