Под Орлом сгорел дом

А в самом областном центре тушили «хрущёвку».

Вчера, 13 февраля около десяти утра спасателям поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Андрианова. «В результате пожара в подъезде выгорела изоляция электрических проводов в электрощитовых с первого по пятый этаж. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Ещё одно ЧП произошло накануне рано утром в деревне Леженки Орловского района: в результате пожара изнутри полностью выгорел дом на площади 110 квадратных метров. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.

ИА «Орелград»