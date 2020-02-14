Сайты орловских чиновников не понравились прокуратуре

Верховский суд обязал сельские администрации «поправить интернет».

Как сообщает Верховский районный суд, иски об обязании чиновников привести официальные сайты администраций сельских поселений в соответствие с требованиями федерального закона подал прокурор Верховского района. Он выступил в защиту интересов неопределенного круга лиц. Ответчиками стали администрации Русско-Бродского, Скородненского, Галичинского, Нижне-Жерновского, Корсунского и других сельских поселений. Всего было десять ответчиков.

Прокурор в исках напомнил о требованиях Федерального закона №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Проведенный мониторинг показал, что сельские сайты им не соответствуют.

В частности, «своевременно не обновляются разделы о нормативно-правовых актах, в том числе их проектах». Кроме того, оперативно не публикуются новости и сведения об участии в муниципальных программах, не размещаются отчеты о результатах рассмотрения обращений граждан.

«Ряд разделов, информирующих о деятельности органов местного самоуправления в текущем году, отсутствует», — считает прокуратура.

В суде отметили, что перечисленные истцом нарушения федерального законодательства представителями ответчиков не оспаривались. При этом они не представили доказательств того, что у сельских администраций нет и не было технической и материальной возможности размещения необходимой информации в сети «Интернет».

Решениями Верховского райсуда исковые требования прокурора были удовлетворены.

ИА «Орелград»