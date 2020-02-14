Сегодня все школы Орла закрылись на карантин

14.2.2020 | 9:20 Новости, Общество

Внеплановые «каникулы» в общеобразовательных учреждениях продлятся до 20 февраля включительно.

Решение принято  управлением образования администрации города Орла. Причина  в том, что из-за распространения острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) занятия перестали посещать более 20% от общего количества школьников.

Согласно статистике управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе зарегистрировано 6 952 случая заболевания гриппом и ОРВИ, более 55% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Эпидемические пороги превышены среди всех возрастных категорий населения.

ИА «Орелград»

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