Сегодня все школы Орла закрылись на карантин

Внеплановые «каникулы» в общеобразовательных учреждениях продлятся до 20 февраля включительно.

Решение принято управлением образования администрации города Орла. Причина в том, что из-за распространения острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) занятия перестали посещать более 20% от общего количества школьников.

Согласно статистике управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе зарегистрировано 6 952 случая заболевания гриппом и ОРВИ, более 55% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Эпидемические пороги превышены среди всех возрастных категорий населения.

ИА «Орелград»