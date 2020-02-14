В Орле нет дефицита масок и лекарств

14.2.2020 | 9:45 Медицина, Новости, Общество

Во всяком случае, так считают в Росздравнадзоре.

Глава Управления Росздравнадзора по Орловской области Михаил Михейкин заявил, что в настоящее время в Орле и Орловской области дефицита медицинских масок и противовирусных препаратов нет. Более того, сформирован запас на два-три месяца вперёд.

А отсутствие масок в ряде аптек Михейкин называет  «искусственно созданным ажиотажем». Также отдельно взятые аптеки отличились и «накручиванием» цен на медицинские маски.

Так,  в январе этого года по сравнению с декабрём прошлого розничные цены на них  в Орле и Орловской области практически не изменились.  К такому выводу пришли специалисты УФАС. При этом рост цен в отдельных аптеках за указанный период составил от 2 до 24%.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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