В Орле поженили «мишек Тедди»

Под Александровским мостом запечатлели необычную парочку.

В сети появилось видео странного «бракосочетания». Под Александровским мостом – это любимое место для свадебных фотосессий в городе – прогулялись два медведя, наряженные женихом и невестой.

Те, кто принял происходящее за настоящую свадьбу, разделились во мнениях. Одни пользователи сети пишут, мол, молодцы, ребята, креативно и «зато не холодно в такую погоду».

Другие называют тех, кто женится в таких костюмах, «деградирующей молодёжью». А еще называют такой маскарад хорошей возможность скрыть пол брачующихся.

ИА «Орелград»