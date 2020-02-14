В Орле поженили «мишек Тедди»

14.2.2020 | 13:14 Видео, Новости

Под Александровским мостом запечатлели необычную парочку.

В сети появилось видео странного «бракосочетания». Под Александровским мостом – это любимое место для свадебных фотосессий в городе – прогулялись два медведя, наряженные женихом и невестой.

Те, кто принял происходящее за настоящую свадьбу, разделились во мнениях. Одни пользователи сети пишут, мол, молодцы, ребята, креативно и «зато не холодно в такую погоду».

Другие называют тех, кто женится в таких костюмах, «деградирующей молодёжью». А еще называют такой маскарад хорошей возможность скрыть пол брачующихся.

ИА «Орелград»

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