В Орле суд отказался отправить в СИЗО помощника киллера

Обвиняемый в пособничестве убийце будет дожидаться суда дома.

Как сообщает Заводской районный суд, рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела по Заводскому району города Орла об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя. Его обвиняют в пособничестве в совершении убийства, которое было совершено 29 марта 2019 года в Орле на улице Солнцевской.

Напомним, тогда среди бела дня на втором этаже тренажерного зада киллер расстрелял мужчину, который выходил из дверей. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался некий гражданин Ахмедов С.С., который после совершения преступления покинул Орловскую область. По решению суда его поместили под стражу.

Почти год спустя следствие предъявило обвинение предполагаемому пособнику предполагаемого киллера – некому гражданину Галкину Д.О. Его тоже просили поместить под стражу. Однако и сам Галкин, и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя. По их мнению, в обоснование ходатайства не были представлены доказательства, подтверждающие возможную причастность Галкина к совершению указанного преступления. Они просили избрать иную, более мягкую меру пресечения.

«С учетом мнения участников процесса, а также положений уголовного законодательства, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении Галкина меру пресечения в виде домашнего ареста, — пояснили в пресс-службе Заводского райсуда. — Разрешая ходатайство следователя, суд учел данные о личности Галкина Д.О., который ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, прочные социальные связи, обеспечивает уход за матерью-инвалидом и престарелой бабушкой».

По мнению суда, мера пресечения в виде домашнего ареста позволит соблюсти баланс интересов как обвиняемого, так и органа предварительного следствия и иных участников уголовного судопроизводства. Постановление уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

ИА «Орелград»