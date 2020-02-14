В Орловской области из-за неадекватной собаки пришлось лечить людей

Домашний питомец подхватил бешенство, но вел себя нетипично для этой болезни.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», в поселке Сахзаводской Ливенского района на два месяца введен карантин по бешенству животных. Это опасное заболевание, общее для животных и человека, было диагностировано у домашней собаки.

«Заболевшее животное мы обнаружили еще в конце января, — сообщил изданию глава ветслужбы Ливенского района Сергей Аверкиев. — Но у собаки, которая жила у хозяев на даче, явных признаков бешенства – агрессии, водобоязни – не было. Животное подпускало к себе хозяев, принимало пищу».

Бешенство для животных всегда заканчивается смертью. Увы, это произошло и в данном случае. После гибели животного образцы патологического материала были отправлены в Орел на лабораторное исследование. Оно подтвердило диагноз – бешенство. После этого хозяева собаки прошли лечение, а будку, миски и тушу животного сожгли.

После этого ветеринары привили в поселке всех животных. Специалисты предполагают, что бешенство могла занести лиса. Эти звери являются одними из главных разносчиков заболевания. Говорят, в последнее время их немало расплодилось возле указанного поселка.

ИА «Орелград»