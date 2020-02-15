Орловские приставы предложили жаловаться на самих себя

Ведомство напомнило о работе круглосуточного «телефона доверия».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обратилось к жителям региона с напоминанием о том, что в этом ведомстве в круглосуточном режиме работает «телефон доверия». Его работа была организована «в целях обеспечения, соблюдения, защиты, а в необходимых случаях восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц».

В частности, жители региона могут сообщить по нему о фактах коррупции в рядах судебных приставов и других противоправных действиях. В УФССП заверили, что «каждое обращение тщательно проверяется и при наличии в действиях должностных лиц нарушений принимаются необходимые меры по их устранению».

«Важно отметить, что «телефон доверия» не является справочным! – говорят в УФССП. — Информация о наличии задолженности или о применении мер принудительного исполнения не предоставляется. Основное назначение сервиса – помощь гражданам в защите их законных прав и интересов».

По заверению приставов, «телефон доверия» помогает «принимать упреждающие меры по выявлению и пресечению совершения преступлений», а также «способствует эффективному решению вопросов противодействия коррупции как со стороны работников ведомства, так и сторон исполнительного производства».

Словом, руководство управления настоятельно попросило жителей Орловской области незамедлительно сообщать о каждом факте противоправных действий судебных приставов по «телефону доверия» (4862) 72-52-83. Кстати, конфиденциальность обращения гарантируется.

ИА «Орелград»