Работникам  «Спецавтобазы» заплатили только после вмешательства прокуратуры

15.2.2020 | 15:30 Новости, Общество

Ранее  в администрации города задержку зарплаты называли «технической ошибкой».

372 работника «Спецавтобазы» своевременно не получили заработную плату, в результате чего образовалась задолженность в размере 4,7 млн. рублей.  Как сообщает ОГТРК, задолженность по зарплате «удалось ликвидировать после прокурорской проверки».

— Трудовые права сотрудников директор предприятия нарушил не впервые, а потому кроме представления прокурора на него был составлен  административный протокол. Кроме штрафа до двадцати тысяч рублей эта статья КоАП РФ грозит дисквалификацией, — пишет СМИ.

С марта 2019 года предприятие возглавляет Сергей Яковенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники предприятия отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. тогда мэрии это опровергли, а долг назвали «технической ошибкой».

ИА «Орелград»

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