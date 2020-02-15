Стало известно, на что чаще всего жалуются в Орловской области

Почти половина обращений связана с покупкой непродовольственных товаров.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в прошлом году в регионе более чем на 3 процента вырос объем обращения, связанных с нарушением прав потребителей. Всего в ведомство поступило 3118 таких жалоб. Из них более 56 процентов были связано со сферой торговли, остальные – со сферой оказания услуг.

«Наибольшее количество обращений было связано со сферой розничной торговли непродовольственной группой товаров – 46,2 процента, продовольственной группой товаров – 10,2, услуг ЖКХ – 10,6, бытовых услуг – 7,7, услуг связи – 7,5, деятельности финансовых организаций – 5,2 процента», – перечислили в управлении Роспотребнадзора.

По результатам проверок было возбуждено 40 административных дел и выдано 69 предостережений. Кроме того, сотрудники ведомства в судах выдали 56 заключений по гражданским делам. В пользу потребителей было взыскано 1,23 миллиона рублей. Также Роспотребнадзор подал 39 исков в интересах потребителей. Сумма присуженных по ним в пользу потребителей денег составила около 1,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»