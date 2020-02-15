В Орле изобретателей поощрят деньгами

Лучших специалистов наградят премиями губернатора.

Областные власти объявили о старте ежегодного конкурса на звание «Новатор года». Принять в нем участие сможет любой, кто соответствует установленным критериям. Конкурс проводится по итогам производственной и научно-технической деятельности за 2019 год. Организаторы будут принимать заявки до 2 марта, а имена победителей огласят летом.

В правительстве региона призывают предприятия и организации активнее подавать заявки, поскольку даже не победа, а сам факт участия в подобном конкурсе может стать «важным средством поощрения новаторов производства и дополнительным стимулом повышения трудовой и творческой активности коллектива».

Кстати, по условиям кандидаты на участие выдвигаются именно руководителем предприятия по месту основной работы соискателя. Победителями признают работников, «внесших наибольший вклад в повышение эффективности производства, качества работы и выпускаемой продукции».

В этом году предусмотрены следующие номинации: «Лучший конструктор», «Лучший технолог», «Лучший изобретатель (рационализатор)» и «Лучший специалист в сфере информационных технологий». Заявки рассмотрит специально созданная конкурсная комиссия. Оценивать участников будут при помощи так называемых коэффициентов весомости.

Победители получат дипломы губернатора Орловской области с присвоением звания и вручением денежных премий в размере 20 тысяч рублей каждая.

ИА «Орелград»