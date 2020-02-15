В Орле женщина жестоко отомстила возлюбленному за оскорбление

15.2.2020 | 11:00 Новости, Происшествия

Жительница Орла лишила жизни своего сожителя.

Подробности этой кровавой драмы сообщили в пресс-службе Орловского областного суда, которым и было рассмотрено дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая умышленно лишила жизни своего сожителя. Причиной расправы стали оскорбления, которые он обрушил на нее в ходе последней, как оказалось, семейной ссоры.

Как пояснили в облсуде, пара прожила вместе около пяти лет. Все это время сожители злоупотребляли спиртным и нередко колотили друг друга. По такому же сценарию развивалась и их заключительная ссора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина сидела на диване, когда мужчина подошел к ней, дважды ударил по голове и осыпал оскорблениями.

Последнее,  похоже, возмутило женщину даже больше, чем физическое насилие. Обидевшись, она потребовала «прекратить оскорблять ее грубой нецензурной бранью». Однако мужчину это только раззадорило, и брань стала еще гуще. Как установили следствие и суд, в этот момент женщина и решилась на убийство.

«Она взяла с журнального стола хозяйственный нож и ударила сожителя в область сердца, — сообщили в облсуде. — Ранение оказалось смертельным, через несколько минут мужчина скончался».

Подсудимая вину признала частично. Она уверяла, что не хотела убивать сожителя. Однако собранные следствием доказательства говорили не в ее пользу. Суд назначил орловчанке наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Областная судебная коллегия по уголовным делам, рассмотревшая апелляционную жалобу, оставила приговор без изменения.

ИА «Орелград»

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