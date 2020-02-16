Клычков доверил Блохину порулить Орловщиной

Заодно скандальный чиновник возглавил» Бессмертный батальон».



В Орле 15 февраля состоялось шествие «Бессмертного батальона» в память о погибших воинах-интернационалистах — россиянах, исполнявших служебный долг за пределами России.

По традиции, на мероприятии такого уровня присутствовали первые лица Причем в роли исполняющего обязанности губернатора Орловской области отметился Денис Блохин — фигурант уголовного дела о коррупции при строительстве стадиона им. Ленина в Орле. Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении полномочиями.

Всего в шествии приняли участие около 2 тыс. жителей и гостей Орла. Портреты 188 наших земляков, погибших на чужбине, отдавая долг Родине, пронесли их родные.

ИА «Орелград»