Клычков доверил Блохину порулить Орловщиной

16.2.2020 | 15:40 Новости, Общество

Заодно скандальный чиновник возглавил» Бессмертный батальон».


В Орле 15 февраля состоялось шествие «Бессмертного батальона» в память о погибших воинах-интернационалистах — россиянах, исполнявших служебный долг за пределами России.
По традиции, на мероприятии такого уровня присутствовали первые лица Причем в роли исполняющего обязанности губернатора Орловской области отметился Денис Блохин — фигурант уголовного дела о коррупции при строительстве стадиона им. Ленина в Орле. Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении полномочиями.
Всего в шествии приняли участие около 2 тыс. жителей и гостей Орла. Портреты 188 наших земляков, погибших на чужбине, отдавая долг Родине, пронесли их родные.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования