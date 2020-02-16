В Орле ЕГЭ сдадут родители, а не дети

Орловская область присоединится к всероссийской акции.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, Орловская область присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Впервые подобное мероприятие прошло в феврале 2017 года. В этом году акция намечена на 18 февраля. Она начнется в 14:00.

Ее организатором выступает федеральный Рособрнадзор. Родителям предоставляется возможность ощутить себя на месте своих детей. Считается, что полученный взрослыми опыт поможет им лучше подготовить ребенка к предстоящему испытанию.

«Единый государственный экзамен – это серьезные испытания не только для детей, но и для их родителей, — говорят в Центре. — Переживают и волнуются они не меньше своих чад. А еще мучаются вопросами: как подготовить своего ребенка к сдаче экзамена, как настраивать, успокаивать, вдохновлять. Но сложно подготовить ребенка к тому, о чем сам не имеешь ни малейшего представления».

Еще одна цель акции – привлечение внимания общественности к открытости системы единого государственного экзамена. Акция пройдет во всех регионах. Родителям придется пройти всю процедуру, начиная от рамки металлодетектора и заканчивая получением результатов.

Кстати, организаторы приглашают не только родителей выпускников. В Центре пояснили, что сдать ЕГЭ смогут. Если пожелают, чиновники, депутаты, политики и общественники, а также представители СМИ. В Орле пункт проведения ЕГЭ будет организован на базе Регионального центра оценки качества образования на улице Полесской, 24.

При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт и черную гелевую ручку. Поскольку в этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы, экзамен родителям предстоит сдать по истории. Его продолжительность составит 1 час. Затем работы будут проверены, после чего участники оперативно узнают свои баллы. Добавим, что специально для этой акции Федеральным институтом педагогических измерений были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ по истории.

ИА «Орелград»