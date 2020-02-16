В Орле рецидивист 9 мая забил до смерти соседа

Жертвой осужденного стал его давний приятель.

Орловский областной суд рассмотрел дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба суда. Преступление было совершено 9 мая 2019 года. Его совершил приехавший из Москвы в Орел мужчина, который лишь за год до того освободился из колонии. Он отбывал срок за убийство, в котором был признан виновным еще в 2008 году.

Жертвой рецидивиста стал его давний знакомый. Подсудимый увидел его на улице, во дворе соседнего дома, а дело происходило в частном секторе. Повод для нападения нашелся быстро. Как пояснили в суде, рецидивист решил, что знакомый «сдал» его одному из кредиторов – мол, сообщил о том, что он приехал в Орел из Москвы, хотя его просили этого не делать.

Подсудимый нанес несколько ударов руками и ногами своей жертве. Соседи занесли потерпевшего к себе в дом. Тревогу подняли лишь на утро, когда потерпевший не проснулся. Оказалось, что он впал в кому. Его отвезли в больницу, где он и скончался через несколько дней. Причиной смерти стали повреждения, нанесенные ударами рецидивиста.

Вина последнего была полностью доказана. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

«Приговор был обжалован в апелляции, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда признала его законным и справедливым, — добавили в пресс-службе облсуда. — Приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»