В Орле рецидивист 9 мая забил до смерти соседа

16.2.2020 | 12:00 Новости, Происшествия

Жертвой осужденного стал его давний приятель.

Орловский областной суд рассмотрел дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба суда. Преступление было совершено 9 мая 2019 года.  Его совершил приехавший из Москвы в Орел мужчина, который лишь за год до того освободился из колонии. Он отбывал срок за убийство, в котором был признан виновным еще в 2008 году.

Жертвой рецидивиста стал его давний знакомый. Подсудимый увидел его на улице, во дворе соседнего дома, а дело происходило в частном секторе. Повод для нападения нашелся быстро. Как пояснили в суде, рецидивист  решил, что знакомый «сдал» его одному из кредиторов – мол, сообщил о том, что он приехал в Орел из Москвы, хотя его просили этого не делать.

Подсудимый нанес несколько ударов руками и ногами своей жертве. Соседи занесли потерпевшего к себе в дом. Тревогу подняли лишь на утро, когда потерпевший не проснулся. Оказалось, что он впал в кому. Его отвезли в больницу, где он и скончался через несколько дней. Причиной смерти стали повреждения, нанесенные ударами рецидивиста.

Вина последнего была полностью доказана. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет  в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде  ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

«Приговор был обжалован в апелляции, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда признала его законным и справедливым, — добавили в пресс-службе облсуда. — Приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования