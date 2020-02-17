Власти Орла закупят спецтехнику, чтобы избавиться от пней

На месте некогда спиленных деревьев обещают посадить новые.

В Орле высадят пять тысяч новых деревьев, сообщает ОГТРК. Причем все они появится на месте ранее спиленных.

— Единственное, что мешает сделать высадку саженцев быстро и качественно, — оставшиеся от старых деревьев пни. Городские власти нашли способ, как быстро от них избавиться. Для этого закупят спецтехнику. Средства уже выделены, — сообщает СМИ.

В последние годы жители Орла довольно часто высказывают возмущение вырубкой, казалось бы, здоровых деревьев в угоду «благоустройству» территорий. Так, в рамках реконструкции набережной в Орле вырубили плакучие ивы. Для парковки у продуктового магазина на улице Октябрьской снесли несколько тополей. А при реконструкции сквера «Орлята» — яблонь. Один из последних скандалов разгорелся из-за массовой вырубки деревьев при реконструкции Детского парка.

ИА «Орелград»