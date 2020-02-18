Клычков отправил Сталина на согласование

Губернатор Орловской области убежден: памятник руководителю СССР может появиться только при соблюдении определенных условий.

Об этом Андрей Клычков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. По словам главы региона, члены КПРФ не раз обращались к нему с просьбой помочь в установке памятника Сталину в Орле. «Я в таких случаях отвечаю, что на данный момент действую не в интересах партии, а в интересах жителей Орловской области. И моя личная позиция, в данном случае, не должна влиять на принятие решений. Есть процедура, которая предусматривает установку памятников на муниципальной территории», — отметил губернатор.

По его словам, буквально на одном из последних партийных мероприятий он ответил коллегам по партии: «Есть процедуры — инициируйте, проходите все стадии согласований. Важно провести общественные слушания, чтобы жители в большинстве высказались за данный памятник. И только тогда его можно будет установить».

Андрей Клычков также заявил, что свою личную позицию о памятнике Иосифу Виссарионовичу Сталину выскажет только тогда, когда его «товарищи по партии пройдут необходимые согласования (в процедуре установки памятника, — прим.авт.)».

В декабре 2018 года орловское региональное отделение КПРФ и областное отделение организации «Дети войны» выступили инициаторами установки бюста генералиссимусу Иосифу Сталину. 7 мая 2019 года орловский коммунисты провели пикет в районе сквера Танкистов в Орле, вынеся туда уже готовую скульптуру.

Напомним, недавно члены регионального отделения общественной организации «Союз советских офицеров» также заявили о намерении изготовить бюст Сталину. Его установят на территории частной усадьбы под Ливнами.

ИА «Орелград»