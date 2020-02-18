Орловские чиновники объяснили, зачем нужны дороги

В Болхове необычным образом обосновали необходимость дорожного ремонта.

Власти города Болхова утвердили муниципальную программу строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог на 2020-2022 годы. Объем финансирования составит 30,2 миллиона рублей, большая часть средств поступит из бюджета регионального Дорожного фонда.

Авторы в паспорте привели экономическое обоснование программы. Так, они считают, что «качественное содержание и развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги» должно стать важнейшей задачей для муниципалитета.

Весьма любопытным выдалось суждение о роли дорог. В паспорте отмечено, что «она не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров, а в условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов «от двери до двери», уменьшение числа перевозок, то есть те требования, которым автомобильный транспорт отвечает наилучшим образом, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение».

Это, видимо, означает, что в болховские дороги необходимо вкладывать бюджетные деньги. Добавим, что по данным той же программы по состоянию на 1 января 2020 года протяженность дорог общего пользования в Болхове составляет 64,658 км.

ИА «Орелград»