Орловский Фонд капремонта жалуется на подрядчиков

18.2.2020 | 15:17 ЖКХ, Новости

Регоператору не хватает организаций для всех запланированных работ.

Руководитель орловского Фонда капремонта Ольга Павлова пожаловалась депутатам облсовета на проблемы. На заседании профильного комитета 17 февраля она заявила, что Фонду катастрофически не хватает организаций, которые могут заключать контракты до 60 миллионов рублей. В реестре таких всего 12, а необходимо не менее 30, отметила Павлова.

Напомним, в текущем году Фонд капремонта должен был отремонтировать около двухсот кровель, заменить 100 лифтов и комплексно отремонтировать 188 многоэтажек.

Сейчас на счетах Фонда скопилось более миллиарда средств жителей. А законтрактовано меньше половины из них – всего 469 миллионов рублей. Еще на 188 миллионов документы в работе. Одна из главных проблем — принятое Минстроем решение о заморозке коэффициентов на стоимость стройматериалов.

ИА «Орелград»

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