Орловским хоккеистам подарили «счастливую» форму

В торжественной обстановке её вручали олимпийский чемпион и депутат горсовета.

Вчера, 17 февраля на Ледовой арене в микрорайоне «Зареченский» в Орле прошёл очередной этап открытого первенства Калужской области по хоккею. В поединке на льду сошлись воспитанники команды «Орёл» 2010 года рождения и ребята из команды «Вымпел» (г. Трубчевск, Брянская область).

На торжественное открытие турнира приехали участник Олимпийских игр 2004 года, трёхкратный чемпион России в метании молота Сергей Кирмасов и депутат Орловского городского Совета Тимур Нерушев. Они привезли детям подарки — комплекты спортивной формы с эмблемой хоккейного клуба «Орёл».

Как выяснилось, за помощью к Тимуру Нерушеву обратились родители юных орловских хоккеистов. Они попросили его приобрести новую игровую форму для мальчишек, которые отстаивают честь Орловщины на различных турнирах. А ведь комплект хоккейной формы — удовольствие недешёвое: в среднем около 30 тыс. рублей, что весьма ощутимо для семейного бюджета. Нерушев уверил, что подаренные комплекты — только первый этап. «Детям необходим ещё один комплект хоккейной формы. Я надеюсь, что и с этой задачей мы справимся», — сказал он.

ИА «Орелград»