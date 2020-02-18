В Орле маршрутку-«убийцу» назвали фейком

Городские чиновники уверены, что новый частный маршрут никак не повлияет на троллейбусный.



На заседании профильного комитета областного Совета орловские чиновники вновь заявили, что введение нового автобусного маршрута по улице Горького не повлияет на ТТП.

Дмитрий Ветров, замначальника управления городским хозяйством, пояснил, что была задача улучшить транспортное обеспечение нового микрорайона Андриановский (конечная троллейбуса №6), сообщает InfoOrel.ru. Разрабатывалось несколько вариантов. В итоге оптимальным был признан маршрут, который только на две остановки пересекается с троллейбусным.

«По словам Ветрова, с улицы Горького новая маршрутка должна была уходить направо и на АЛРОСА, маршрут шел через улицу Мостовую, что никак не влияло бы на работу ТТП. Кто распространял фейковые слухи — сейчас выясняют. Депутаты попросили оперативнее город реагировать на такие остросоциальные темы», — заявило издание.

Напомним, ранее замглавы администрации Орла Евгений Гришин, курирующий транспортную сферу в городе, также говорил в интервью ОГТРК, что маршрут нового автобуса №30 не будет «дублировать» путь троллейбуса №6. Между тем, в Сети обсуждали, что новый автобус в Зареченский микрорайон «добьет» орловское ТТП. На троллейбусном предприятии также разделили эти опасения.

ИА «Орелград»