В администрации Орла также прокомментировали появление маршрутки-«убийцы»

Чиновники не видят ничего страшного в том, что ее маршрут будет пересекаться с троллейбусным.

Замглавы администрации Орла Евгений Гришин, курирующий транспортную сферу в городе, заявил в интервью ОГТРК, что маршрут нового автобуса №30 не будет «дублировать» пусть троллейбуса №6.

— Когда мы окончательно определимся с маршрутом, тогда мы будем по этому вопросу вам докладывать. Может быть, две-три остановки будут дублироваться, но весь маршрут № 6 дублироваться не будет ни в коем случае, — сказал Гришин журналистам.

Напомним, ранее в сети обсуждали, что новый автобус в Зареченский микрорайон «добьет» орловское ТТП. На троллейбусном предприятии также разделили эти опасения.

ИА «Орелград»