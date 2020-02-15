В администрации Орла также прокомментировали появление маршрутки-«убийцы»

15.2.2020 | 14:14 Новости, Общество

Чиновники не видят ничего страшного в том, что ее маршрут будет пересекаться с троллейбусным.

Замглавы администрации Орла Евгений Гришин, курирующий транспортную сферу в городе, заявил в интервью ОГТРК, что маршрут нового автобуса №30 не будет «дублировать» пусть троллейбуса №6.

— Когда мы окончательно определимся с маршрутом, тогда мы будем по этому вопросу вам докладывать. Может быть, две-три остановки будут дублироваться, но весь маршрут № 6 дублироваться не будет ни в коем случае, — сказал Гришин журналистам.

Напомним, ранее в сети обсуждали, что новый автобус в Зареченский микрорайон «добьет» орловское ТТП. На троллейбусном предприятии также разделили эти опасения.

ИА «Орелград»

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