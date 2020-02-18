Ворожбит остался в «Зеленой роще»

Оказывается, отстраненный директор стал заместителем по общим вопросам.

Об этом стало известно на заседании профильного комитета облсовета 17 февраля. С отчетом перед народными избранниками выступала зам. директора УК «Зеленая роща»по правовой работе Наталья Щёкина. На вопрос депутата Руслана Перелыгина, какую должность сейчас в УК занимает ее экс-руководитель Александр Ворожбит, Щёкина вначале ответила, что «он в отпуске» с февраля, а затем сообщила, что он занимает пост замдиректора по общим вопросам.

Напомним, в январе совет директоров «Корпорации развития Орловской области» снял Александра Ворожбита с поста директора УК «Зеленая роща». Впоследствии «Корпорация развития Орловской области» взяла на себя обязанность по управлению компанией — регоператором по обращению с отходами. Отставку Ворожбита связывали со скандалом по поводу его зарплаты, которая едва ли не превышала губернаторскую, а также с интересом к компании со стороны надзорных органов.

ИА «Орелград»