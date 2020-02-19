Молодые микрорайоны Орла отпразднуют Широкую Масленицу

Праздник для жителей организуют застройщик и управляющая организация.

Строительный холдинг ПАО «Орёлстрой» и управляющая компания «Орёлжилэксплуатация» приглашают жителей микрорайонов «Зареченский» и «Болховский» на празднование Широкой Масленицы.

— Получив массу положительных отзывов горожан о новогодних гуляньях, один из крупнейших застройщиков Орловщины решил вновь порадовать жителей молодых микрорайонов и организовать Масленицу, — рассказали в пресс-службе компании.

Организаторы обещают гостям мероприятия праздничную атмосферу, хороводы со скоморохами, конкурсы и, конечно, блины с горячим чаем.

В микрорайоне «Зареченский» праздник проведут на Бульваре Молодёжи 24 февраля в 11.00. А в «Болховском» – во дворе дома №6 ул. Генерала Лаврова 29 февраля в 11.00.

ИА «Орелград»