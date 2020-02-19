Орловские полицейские получили новые машины

И сразу выехали на них в рейсы.

Сегодня в УГИБДД регионального УМВД состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей сотрудникам ДПС.

— 20 машин, полностью оборудованных всем необходимым для качественного несения службы инспекторами, были поставлены в Орел МВД России, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Почетными гостями мероприятия стало руководство орловской полиции, а также представитель православной церкви. Они присутствовали при передаче и закреплении за сотрудниками ДПС новых служебных автомобилей.

— Сразу после торжественного мероприятия полицейские заступили на службу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»