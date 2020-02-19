Прокуратура рассказала о «жутких» полицейских камерах под Орлом

19.2.2020 | 6:00 Новости, Общество

Условия содержания в отделе полиции не отвечали установленным законом требованиям.

Сразу семь должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам рассмотрения представления, внесенного прокурором района в адрес начальника ОМВД России по Должанскому району. Полицейских уличили в нарушениях законодательства при содержании граждан в камерах для административно задержанных.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, в отделе полиции была проведена проверка. Прокурорские работники обследовали две камеры, в которые помещают задержанных за административные правонарушения. Было установлено, что только за первые две недели 2020 года в этих камерах побывали 12 человек.

В ходе проверки было установлено, что задержанных не обеспечивали постельным бельем и принадлежностями в соответствии с требованиями. Были вскрыты нарушения в организации их питания.

«На момент проведения проверки руководством отдела полиции не был разработан и утвержден распорядок дня в камере для административно задержанных, — рассказали в прокуратуре региона. — Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства».

В частности, на момент проведения проверки в камере не была проведена уборка. Прокурор обнаружил мусор не только на полу, но и в ящиках столов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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