Школы под Орлом тоже уходят на карантин

В области фиксируют случаи заболевания различными формами гриппа.

На карантин уже ушли разные классы в восьми общеобразовательных учреждениях Ливенского, Новодеревеньковского и Орловского районов. А шесть школ в Залегощенском, Ливенском, Орловском и Урицком районах закрыты на карантин полностью.

Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля регистрируются случаи гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В. Всего за этот период зарегистрирован 6671 случай заболеваний гриппом и ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 58,8% от общего числа заболевших. Превышены эпидпороги заболеваемости в возрастных группах 3-6 лет и 7-14 лет, а также в возрастной группе 15 лет и старше.

Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,3% от числа обратившихся за медицинской помощью.

ИА «Орелград»