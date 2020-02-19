В Орле муж чуть не убил жену за несуществующую измену

19.2.2020 | 0:05 Новости, Происшествия

Женщина попыталась вызвать у мужа ревность и едва не поплатилась за это жизнью.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиненного по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Последней стала его жена, которая, судя по ее показаниям, сама же невольно и спровоцировала конфликт.

Она рассказала, что в «день расправы» муж находился дома и выпивал. Она тоже «немного выпила». Затем, желая вызвать у мужа ревность, заявила, что изменила ему. Цели своей она достигла – мужчина пригрозил схватиться за нож и сказал, что «до завтра она не доживет». Испугавшись, женщина убежала из дома.

Впрочем, уже скоро муж позвонил ей с телефона ее мамы. По словам потерпевшей, он сказал, «чтобы она срочно возвращалась домой, иначе достанется ее маме». Она вернулась, муж встретил ее у подъезда и жестоко избил. Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали множественные травмы, включая переломы ребер.су

Согласно заключению комиссии экспертов, подсудимый «хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием иным болезненным состоянием психики не страдал на время инкриминируемого ему деяния и не страдает в настоящий момент».

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Ему также дали испытательный срок — 3 года на то, чтобы своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»

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